МИД Украины раскритиковал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

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3 июня 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп, kremlin.ru

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко раскритиковала намерение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит «большой семерки». Известно, что G7 может состояться в сентябре.

«Планы Трампа упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики», - высказала она.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным озвучил идею о проведении саммита G7 осенью с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Планы американского лидера прокомментировали в Совете Федерации.