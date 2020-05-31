Косачёв прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на G7

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31 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

К. Косачёв, фото: Совет Федерации

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв выразил мнение по поводу планов президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 с лета на осень и пригласить на него Россию.

Сенатор считает "своевременной и справедливой оценку Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего".

Трамп сказал об этом и предложил сделать G11, пригласив вместе с Россией еще три страны. "Уже давно констатировалось и Россией, и другими странами, что «семёрка» на протяжении последнего времени была не тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано её создателями, а всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран «семёрки» по отношению ко всему остальному миру", - считает российский политик.