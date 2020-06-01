Путин обсудил с Трампом принимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом

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1 июня 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир путин обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, а также выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов ИВЛ.

В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил президента США с успешным запуском пилотируемого космического корабля «Крю Дрэгон», доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Кроме этого, Трамп проинформировал российского коллегу о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Ранее сенатор Косачёв прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на G7.