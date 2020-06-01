Путин обсудил с Трампом принимаемые в обеих странах меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир путин обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом принимаемые меры по борьбе с коронавирусом, а также выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов ИВЛ.
В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил президента США с успешным запуском пилотируемого космического корабля «Крю Дрэгон», доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Кроме этого, Трамп проинформировал российского коллегу о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
Ранее сенатор Косачёв прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на G7.