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Советник Трампа не отрицает существования расизма и неравноправия в США

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Examiner

Советник Трампа не отрицает существования расизма и неравноправия в США
Фото: беспорядки в США, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй призналась, что в стране существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей. Так она прокомментировала ситуацию с массовыми беспорядками, которые охватили несколько американских городов.

«Абсолютно верно, что существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений», - высказала она.

Конуэй рада, что министерство юстиции начало расследование на федеральном уровне. Она отметила, что действия полицейских в отношении Джорджа Флойда являются «убийством».

Ранее было опубликовано видео, как грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе.

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