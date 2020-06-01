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Появилось видео, как грузовик въехал в толпу демонстрантов в Миннеаполисе

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео, как грузовик въехал в толпу демонстрантов в Миннеаполисе
Фото: беспорядки в США, Michael Nagle/Wang Ying/globallookpress.com

В Соединенных Штатах арестовали водителя грузовика, который въехал в толпу протестующих местных жителей в Миннеаполисе. Об этом сообщили в Департаменте общественной безопасности штата Миннесота.

На опубликованных кадрах видно, как толпа демонстрантов стоит на широкой дороге, а через какое-то время начинает резко разбегаться в разные стороны, увидев впереди грузовик. Отмечается, что водитель на высокой скорости хотел протаранить протестующих, но остановился за несколько секунд до столкновения. Позже его окружила группа людей.

«Водитель грузовика был ранен и доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Он находится под арестом», - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто из протестующих не пострадал, уточнили в Департаменте.

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