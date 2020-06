Появилось видео, как грузовик въехал в толпу демонстрантов в Миннеаполисе

В Соединенных Штатах арестовали водителя грузовика, который въехал в толпу протестующих местных жителей в Миннеаполисе. Об этом сообщили в Департаменте общественной безопасности штата Миннесота.

На опубликованных кадрах видно, как толпа демонстрантов стоит на широкой дороге, а через какое-то время начинает резко разбегаться в разные стороны, увидев впереди грузовик. Отмечается, что водитель на высокой скорости хотел протаранить протестующих, но остановился за несколько секунд до столкновения. Позже его окружила группа людей.

«Водитель грузовика был ранен и доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Он находится под арестом», - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто из протестующих не пострадал, уточнили в Департаменте.

Ранее экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в американских городах.

А российский телеведущий назвал американских правозащитников «уродами» за публикацию «трактатов про Русь».

Did this semi-truck just try to run over a crowd of protesters??? #Protests2020



pic.twitter.com/BuZoDOO8Rs