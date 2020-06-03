Более полутора тысяч военнослужащих перебросили в район рядом с Вашингтоном

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3 июня 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Беспорядки в США. Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photosy/globallookpress.com

Около 1 600 военнослужащих США перемещены в район рядом с Вашингтоном – это вызвано беспорядками на фоне протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

К Вашингтону военнослужащих перевели из Северной Каролины и штата Нью-Йорк – такое решение принял министр обороны США Марк Эспер.

Он отметил, что военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но «не в самом округе» и «не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей», находясь в полной боевой готовности.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если губернаторы не справятся с демонстрантами, он задействует армию.

Похороны убитого Джорджа Флойда взялся оплатить боксер Флойд Мейвезер.