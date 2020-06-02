Боксер Флойд Мейвезер предложил оплатить похороны убитого в США Джорджа Флойда

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2 июня 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Флойд Мейвезер-младший. Фото: Инстаграм Флойда Мейвезера.

Американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер-младший предложил оплатить похороны семье погибшего от рук полицейского Джорджа Флойда.

Сообщается, что родные погибшего афроамериканца приняли это предложении. Кроме этого, боксер готов оплатить траурные церемонии в трех американских городах – Хьюстоне, Миннесоте и Шарлотте.

Выяснилось, что знаменитый американский спортсмен был знаком с Джорджем Флойдом с детства.

Накануне стало известно, что из-за беспорядков, вызванных во многих американских городах трагической гибелью Флойда, в Вашингтоне ввели комендантский час. Аналогичные меры могут принять в Нью-Йорке.