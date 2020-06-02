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Меркель выразила мнение, какие отношения должны быть между ЕС и Россией

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель выразила мнение, какие отношения должны быть между ЕС и Россией
Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, какие отношения должны быть между ЕС и Россией. Немецкий канцлер отказалась продолжать линию стратегического партнерства в отношениях между ЕС и Россией перед началом председательства Федеративной республики Германия в Европейском Совете.

Меркель в своей речи в фонде имени Конрада Аденауэра заявила, что необходимо ограничить цель отношений Евросоюза и России уровнем мирного сосуществования. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что Меркель назвала как проблемы в действиях Москвы, так и области, в которых Евросоюз нуждается в России при урегулировании международных конфликтов.

Зайберт заявил о необходимости ясно обозначать, в чем Россия нарушила международное право. Представитель Меркель указал "на кибератаки и пропагандистские кампании со стороны России в европейских странах".

Ангела Меркель отказалась от  приглашения Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате.  А Трамп захотел пригласить Россию.

ИЧ

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