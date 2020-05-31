В американских протестах заметили коммунистический след

В штате Пенсильвания протестующие раскрасили памятник хоккеисту. На нем нарисовали серп и молот.
Хорошо узнаваемый символ появился на памятнике хоккеисту Марио Лемье. Серп и молот нарисованы красной краской. Она хорошо видна на черном камне.
В паре метров от памятника проходит дорога к офисному зданию. Она оборудована ограждением. На нем протестующий пояснили: «Это право на протест».
Все это можно разглядеть на видео. Его опубликовала журналист Эми Гудак в своем Twitter.
В США проходят массовые акции протеста. Американские СМИ уже заметили в них "российский след". Этот фейк даже возмутил Дональда Трампа.