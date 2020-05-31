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Появилось видео сожженного клуба в Миннеаполисе, где работал Флойд и экс-полицейский

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео сожженного клуба в Миннеаполисе, где работал Флойд и экс-полицейский
Joel Marklund/Keystone Press Agency, протесты в США

В сети опубликовали видеозапись, на которой сожженный протестующими во время беспорядков клуб в Миннеаполисе, в котором могли вместе работать погибший афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый в его убийстве полицейский.

Об этом сообщила NBC бывшая владелица заведения «Эль Нуэво Родео» в Миннеаполисе Майя Сантамария.

Она рассказала, что Шовин работал охранником на входе, а Флойд обеспечивал безопасность внутри клуба. По словам вице-президента городского совета Миннеаполиса Андреи Дженкинс, мужчины были вышибалами в заведении в течение 17 лет. В ходе протестов здание, в котором ранее был клуб, сожгли.

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НС

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