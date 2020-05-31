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Симоньян объяснила, почему американский «майдан» не приводит к смене режима

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян объяснила, почему американский «майдан» не приводит к смене режима
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Маргарита Симоньян

Такие протесты, которые проходят сейчас в городах США, в почти любой другой стране привели бы к смене режима, но не в Соединенных Штатах, заявила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

"Потому что у Америки нет второй Америки, которая бы этому майдану помогла. А я не могу припомнить за последние много лет ни одной смены режима, обошедшейся без американской деятельной подмоги", – написала Симоньян в Telegram.

Кадры с мест массовых беспорядков в Соединенных Штатах вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в стране является "национальной трагедией".

НС

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