«Я не могу дышать»: в США вспыхнули массовые протесты из-за убийства афроамериканца, страна погрузилась в хаос

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30 мая 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: USA Today

"Глаз за глаз". Фото: AP

Возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, которого на глазах у толпы задушил коленом сотрудник полиции Миннеаполиса, вызвало протесты в городах США. Не сгладило ситуацию даже то, что полицейский был оперативно лишен звания и уже обвинен в убийстве.

Активисты говорят, что это просто ещё один пример систематического расизма в правоохранительных органах. То, что страшное преступление попало на камеру, просто усугубило ситуацию и сильнее разожгло расовую напряженность по всей стране.

Десятки протестующих вышли на улицы по всей стране. Они скандировали «Назови его имя, Джордж Флойд» и «Жизнь черных имеет значение». Некоторые держали таблички с надписью «Правосудие для Джорджа», «Я не могу дышать» и «Глаз за глаз».

Самые большие протесты настигли Миннеаполис. Там в течение последних трех ночей город просто разрывается от количества горя и гнева. Городские здания были разграблены, разрисованы граффити, разбиты и сожжены. Протестующие даже сожгли полицейский участок.

Воздух города буквально залит слезоточивым газом, перцовым баллончиком, резиновыми и настоящими пулями, дымом и криками. Власти отчаянно просят людей не «уничтожать собственный город», но это бесполезно. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал людей помочь восстановить мир: «Нет ничего хорошего в том, чтобы сжигать ваш город. Нет никакой гордости в том, чтобы грабить предприятия в нашем городе», – сказал он на пресс-конференции. «Если вы заботитесь о своем окружении, то должны положить этому конец».

Другие города мгновенно подключились к протестам. Семь человек были застрелены в результате беспорядков в Луисвилле, штат Кентукки. Там властям напомнили об убийстве Брионны Тейлор, чернокожей женщины, застреленной полицейскими в её квартире ещё в марте. Пять человек были арестованы, а двое полицейских получили ранения в столице штата Огайо Колумбусе. Владельцы магазинов заколотили окна и двери досками.

В Вашингтоне митингующие собрались перед Белым домом. «Сколько бы ни было протестов – кажется что наши голоса не слышны».

«Здания можно заменить, а Джорджа – НЕТ. #жизньчерныхимеетзначение».

«Когда это закончится?»

Ожесточенные столкновения произошли также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Далласе и Хьюстоне. Многие протесты начались как мирные демонстрации против жестокости полиции и расовой дискриминации, но из-за попыток их разогнать вспыхнуло насилие.