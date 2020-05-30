Захарова прокомментировала протесты в США: «ужас и оторопь»

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30 мая 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Кадры с мест массовых беспорядков в Соединенных Штатах вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в стране является "национальной трагедией".

Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями", и искренне сопереживает гражданам США.

"Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", – подчеркнула представитель МИДа в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, которого на глазах у толпы задушил коленом сотрудник полиции Миннеаполиса, вызвало протесты в городах США.