Захарова прокомментировала протесты в США: «ужас и оторопь»

Кадры с мест массовых беспорядков в Соединенных Штатах вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, происходящее в стране является "национальной трагедией".
Захарова отметила, что испытывает "чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями", и искренне сопереживает гражданам США.
"Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", – подчеркнула представитель МИДа в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Возмущение по поводу смерти Джорджа Флойда, которого на глазах у толпы задушил коленом сотрудник полиции Миннеаполиса, вызвало протесты в городах США.