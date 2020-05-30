Трамп прибыл во Флориду для наблюдения за запуском SpaceX

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30 мая 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Joel Kowsky/Nasa, космический центр, мыс Канаверал

Американский лидер Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, сообщили журналисты пула. Потом планируется его выступление и возвращение в Вашингтон.

Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Завтра запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией. Впервые государство передает пилотируемые полеты частному бизнесу.

Первоначально старт космического корабля с астронавтами на МКС планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал.