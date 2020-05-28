Полет корабля Илона Маска ознаменует начало новой эры в космонавтике

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28 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту - командиром Дагласом Херли и вторым пилотом Робертом Бенкеном - будет произведен 30 мая 2020 года. Впервые государство передает пилотируемые полеты частному бизнесу.

Ни одного пилотируемого старта с территории США не производилось уже почти десять лет. Для американцев возвращение возможностей самостоятельного вывода человека в космос, безусловно, является вопросом престижа. Главная задача - продемонстрировать надежность новой техники на всех этапах полета. Пока лишь продемонстрировать, потому что доказать надежность ракеты и корабля может только статистика успешных запусков и возвращений.

Корабль предназначен для доставки астронавтов на МКС и к будущей окололунной станции, а также для полетов на МКС космических туристов после 2024 года, когда государство полностью передаст финансовое обеспечение полета американского сегмента МКС частному бизнесу.

Кроме Crew Dragon в нынешнем году должен полететь в космос и корабль компании «Boeing» - Starliner. Таким образом, в конце года у НАСА будет в наличии сразу два типа пилотируемых кораблей.

Важным обстоятельством является тот факт, что накануне старта президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты не рассматривают космос как достояние всего человечества и намерены использовать его в своих интересах, а вскоре представил проект международного соглашения, одобрив которое партнеры США признают полное верховенство американского законодательства в этой сфере.

Член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин высоко оценил вклад Илона Маска в развитие космической отрасли.

«Его имя станет для всего человечества символом нового времени, нового этапа движения в космос. Он имеет теперь полное право встать в один ряд за именами Королева, Гагарина, фон Брауна и Армстронга. Двадцать лет он, спотыкаясь, падая и поднимаясь, целенаправленно движется к своим целям, которым не изменял никогда», - заявил российский ученый.

По мнению эксперта, несмотря на то, что на Crew Dragon 3 млрд долларов было выделено НАСА, именно фамилия Маска стала символом частного пути в космонавтике.

Писатель и критик Роман Арбитман отмечает, что раньше космонавтика всегда была исключительно государственным делом:

«СССР, США или Китай тратили гигантские ресурсы, руководствуясь разнообразными целями, но получение прибыли никогда не было на первом месте. Государство развивало отрасль себе в убыток, но никакой частник, даже сверхбогатый, не мог себе позволить выкинуть миллиарды в космос».

Арбитман напоминает, что на протяжении всего ХХ столетия писатели-фантасты многих стран отправляли своих героев в космос тысячи раз, и Маск «в общем, ничего не придумал», а лишь открыл дверцу в мир, где космос становится для людей частью повседневной жизни.