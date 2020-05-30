В городе Красный Луч Луганской области взорвалась бомба

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30 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото Сергей Середа

В городе Красный Луч Луганской области в пятницу, 29 мая, вечером взорвалась бомба. В результате взрыва погибли два человека - мужчины. Еще трое получили ранения. Раненные люди госпитализированы.

Инцидент произошел на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), эта территория контролируется ЛНР.

По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, взрыв прогремел в 100 метрах от патруля миссии, проводившего мониторинг вблизи поселка Молодежное.

Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле наблюдателей СММ ОБСЕ. По данным ЛНР, обстрел блокпоста, на котором находился патруль миссии, велся с позиций 30 бригады ВС Украины из миномета калибром 82 миллиметра. Официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий Осадчий отметил, что украинские силовики знали о передвижении патруля, так как незадолго до обстрела наблюдатели проводили мониторинг у нового блокпоста украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-2.

По его словам, ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая минские соглашения. Осадчий подчеркнул, что украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности.

Стало известно число уничтоженных за неделю в ходе ответных ударов ДНР военных ВСУ. В зоне боевых действий в Донбассе от пули снайпера ополчения погиб младший сержант 28-й бригады Вооруженных сил Украины имени Рыцарей Зимнего похода