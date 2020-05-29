Лукашенко: белорусское «общество не созрело» для избрания женщины президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя выдвижение кандидатов на выборах президента, заявил о невозможности в данный момент для женщины возглавить страну: "У нас конституция не под женщину".
Лукашенко добавил, что белорусское "общество не созрело" для избрания представительницы женского пола главой государства, и выразил уверенность, что и в это раз "президентом будет мужик".
По его словам, если сравнить Белоруссию с Литвой, в его стране президент имеет сильную власть, Литва же - парламентская республика.
"Была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла, - отметил Лукашенко. - Ни за что не отвечает".
Сбор подписей в поддержку кандидатов в Белоруссии превратился в громкую политическую акцию. В регионах постоянно вспыхивают протесты против действующего президента Александра Лукашенко.