Лукашенко: белорусское «общество не созрело» для избрания женщины президентом

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29 мая 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Александр Лукашенко , kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя выдвижение кандидатов на выборах президента, заявил о невозможности в данный момент для женщины возглавить страну: "У нас конституция не под женщину".

Лукашенко добавил, что белорусское "общество не созрело" для избрания представительницы женского пола главой государства, и выразил уверенность, что и в это раз "президентом будет мужик".

По его словам, если сравнить Белоруссию с Литвой, в его стране президент имеет сильную власть, Литва же - парламентская республика.

"Была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла, - отметил Лукашенко. - Ни за что не отвечает".

Сбор подписей в поддержку кандидатов в Белоруссии превратился в громкую политическую акцию. В регионах постоянно вспыхивают протесты против действующего президента Александра Лукашенко.