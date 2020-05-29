Президентские выборы в Белоруссии превращаются для Лукашенко в серьёзную проблему

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29 мая 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Сбор подписей в поддержку кандидатов в Белоруссии превратился в громкую политическую акцию. В регионах постоянно вспыхивают протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Никто не сомневается, что он одержит победу на выборах, однако монолит его фигуры заметно ослаб.



Скандалы возникают из-за принуждения бюджетников подписываться за Лукашенко.Одним из конкурентов действующего президента является супруга белорусского блогера Сергея Тихановского – Светлана. Сам блогер не мог участвовать в кампании, так как на момент сдачи документов в ЦИК находился в СИЗО. Сергей объясняет, что его главная цель заключается в мобилизации населения против Лукашенко. Светлану Тихановскую поддерживают тысячи белорусов. Они организовывают пикеты в её поддержку.



Тихановские уверены, если победит Лукашенко – значит, выборы будут сфальсифицированы, следовательно, нужно выходить на протесты. Белорусы мечтают, чтобы власть в стране была сменена мирным путём, как в Армении.

Даже не имея конкретной программы, Светлана Тихоновская консолидирует вокруг себя тысячи людей всего лишь одной позицией – выступление против Лукашенко.



Острой проблемой в предвыборный период стала просевшая экономика. В стране не вводился карантин. Электорат «батьки» ходит на работу, ежедневно подвергая своё здоровье опасности. Пока действующему главе государства хватает силового инструмента для ответа на вызовы населения, однако такой метод может подорвать доверие людей к власти.