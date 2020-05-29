Лукашенко считает, что пандемия COVID-19 связана с политикой

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29 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими соображениями насчёт пандемии коронавируса с работниками Минского тракторного завода. "Это больше, чем болезнь", считает белорусский лидер.

"Болезнь занимает половину, может, и меньше. Всё остальное — это политика", - отметил Александр Лукашенко. "Люди одурманены. В этом особенность и сложность момента", — заявил он. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны приняли правильное решение не останавливать производство в условиях пандемии COVID-10, вследствие чего удалось избежать безработицы.