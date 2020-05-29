Лукашенко: Белоруссии удалось избежать безработицы в условиях пандемии COVID-19

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29 мая 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны приняли правильное решение не останавливать производство в условиях пандемии COVID-10, вследствие чего удалось избежать безработицы.

По словам Лукашенко, на "богатом Западе возникла дикая безработица", поэтому люди выражают свое недовольство. Белоруссии же, как утверждает лидер страны, удалось этого избежать.

Политик подчеркнул, что важно не только производить продукцию, но и делать данную работу качественно, чтобы не появлялось сложностей со сбытом. Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость развития производства за границей.