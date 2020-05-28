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В Ливию прилетел странный венгерский борт

, 15:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Ливию прилетел странный венгерский борт
маршрут венгерского борта HA-TAD

В аэропорту Бенгази совершил посадку борт с венгерской регистрацией. Его засекли онлайн-радары.

Самолет был предположительно гражданского назначения. Прибывший в Ливию самолет был гражданский: Saab 340A. Полет засекречен не был. На онлайн-радарах упоминается вся стандартная полетная информация.

Борт номер HA-TAD вылетел из Аммана. Целевым аэродромом был указан ливийский Бенгази. Самолет принадлежит компании Fleet Air International. Это небольшая венгерская авиакомпания.

Но этот борт раньше в регионе замечен не был, по крайней мере, в последние дни.

В Ливию борт добирался по сложному маршруту. 27 мая самолет вылетел из Бельгии в Грецию. В четверг совершил перелет из Афин в столицу Иордании, город Амман. Спустя пару часов снова поднялся в воздух и полетел в Бенгази.

Иорданию связывают с Объединенными Арабскими эмиратами. А уже эту страну министр иностранных дел обвинил в причастности к конфликту в Ливии. Сейчас там идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Хафиза Хафтара сражается с войсками Правительства национального согласия (ПНС). ОАЭ играет на стороне Хафтара. Бенгази находится на территории подконтрольной ЛНА.

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