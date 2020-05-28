Опубликовано видео, как америкнаский истребитель F-35 чуть не упал в воду

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28 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: истребители F-35C, US Navy/globallookpress.com

Пилот американского истребителя пятого поколения F-35C испытал мощность двигателя на самой минимальной скорости стартовой катапульты. Однако в ходе эксперимента самолет чуть не упал в море.

На кадрах опубликованного в Интернете видео видно, как истребитель медленно разгоняется на палубе авианосца, а вместо того, чтобы уверено взмыть вверх, неожиданно уходит вниз и почти касается соплом поверхности воды. Несмотря на все трудности, в последний момент самолет взлетает.

Отмечается, что полет проходил в ходе запланированного испытания ВВС США.

Ранее появилось видео, на котором запечатлён перехват российским истребителем Су-35 американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon.

Позже его прокомментировал летчик-испытатель Анатолий Андронов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Shular (@rcaf_pilot) 23 Май 2020 в 12:20 PDT