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Опубликовано видео, как америкнаский истребитель F-35 чуть не упал в воду

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео, как америкнаский истребитель F-35 чуть не упал в воду
Фото: истребители F-35C, US Navy/globallookpress.com

Пилот американского истребителя пятого поколения F-35C испытал мощность двигателя на самой минимальной скорости стартовой катапульты. Однако в ходе эксперимента самолет чуть не упал в море.

На кадрах опубликованного в Интернете видео видно, как истребитель медленно разгоняется на палубе авианосца, а вместо того, чтобы уверено взмыть вверх, неожиданно уходит вниз и почти касается соплом поверхности воды. Несмотря на все трудности, в последний момент самолет взлетает.

Отмечается, что полет проходил в ходе запланированного испытания ВВС США.

Ранее появилось  видео, на котором запечатлён перехват российским истребителем Су-35 американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon.

Позже его прокомментировал летчик-испытатель Анатолий Андронов.

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Публикация от Mark Shular (@rcaf_pilot)

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