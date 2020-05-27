Летчик-испытатель оценил перехват самолета США российскими Су-35

Летчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал видео, на котором запечатлён перехват российским истребителем Су-35 американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon. Отмечается, что маневр Су-35 назвали «небезопасным».
Андронов отметил, что расстояние до истребителя не было опасным. По его словам, при таком сближении самолеты легко могут совершать маневры и продолжать безопасный полет. Кроме того, летчик считает, что это сложно назвать «перехватом».
«Перехват - это действия, совершаемые командирами экипажа, самолета, принуждающие перехваченный борт к каким-либо действиям … А что происходило на видео? Ну появился рядом самолет, летит рядом, и что?» - пояснил он.