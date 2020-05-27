Турецкий транспортник вылетел из Стамбула и направляется в Ливию

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27 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Радары засекли вылет из Стамбула военного транспортного самолета. Судя по маршруту, он взял курс на Ливию.

Для этого борта рейс уже традиционный. С аэродрома Стамбула вылетел самолет Lockheed C-130E Hercules. В полетной таблице экипаж не заявил ни регистрационные данные, ни сам маршрут.

Смысла засекречивать полет у Турции уже нет. Этот самолет ежедневно попадается на полетах. На радарах он фигурирует как C130. Каждый раз маршрут один и тот же. Перелет осуществляется между Стамбулом и Мисуратой, находящейся в Ливии.

Как правило, подобная засекреченность бывает в случаях перевозки грузов военного назначения. Десятилетие назад утаивание информации, наверное, имело смысл. Теперь же засечь перелеты любых бортов может любой человек при помощи интернет-ресурсов, которые отслеживают полеты авиации по всему миру.

Благодаря этим ресурсам уже известно о всех самолетах, которые летают в Ливию. Помимо турецких самолетов, радары засекали рейсы из ОАЭ, Турции, Кении. Кроме того, был засечен перелет частного самолета с американской регистрацией.