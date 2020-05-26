Сколько зараженных коронавирусом в мире

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26 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Коронавирусом заразились больше 5,5 миллионов человек. За минувшие сутки это количество увеличилось на 90 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным, на планете насчитывается 5 627 735 заразившихся. Умерли 348 919, вылечились — 2 396 035.

На первом месте Соединенные Штаты. Там насчитывается 1 710 438 подхвативших COVID-19. На втором — Бразилия с 376 669 заразившихся. На третьем — Россия.

Четвертое место коронавирусной статистики занимает Испания. Но там уже справились с болезнью. Накануне там не было ни одного диагноза. В целом ситуация улучшилась настолько, что местные власти снимают карантин с 1 июня.