На Украине рассекретили лаборатории бактериологического оружия

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25 мая 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты финансируют лаборатории бактериологического оружия на Украине. Вообще, бактериологическое оружие запрещено. Но украинские СМИ показали сюжет о совершенно секретной украинской лаборатории. В материале было рассказано об американских источниках финансирования.

Бактериологические лаборатории на Украине курирует Пентагон. Там хранятся образцы опаснейших микроорганизмов, которые способны вызвать эпидемии.

«В учреждении есть возбудители сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, листериоза», — сообщили украинские СМИ: «Возбудители хранятся в специальном холодильнике при температуре -20 градусов - в таких условиях они никому не угрожают».

Лаборатории профинансированы из бюджета США. Вашингтон объясняет свои интересы целями — не допустить попадание опасных образцов в руки террористов.

Появление сюжета могли спровоцировать слухи о том, что коронавирус был разработан на Украине в одной из таких лабораторий. Кроме того, ранее рассказывалось о том, что к разработке штамма COVID-19 причастны США.