"Джокер ДНР" причастен к распространению коронавируса на Украине?

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4 февраля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Автор таинственного телеграм-канала «Джокер ДНР» признался, что был участником программы по изучению коронавируса на Украине.

Коронавирус на Украину был завезен американцами. Об этом корреспонденту АН сообщил «Джокер ДНР». Он утверждает, что на Украине проходили лабораторные исследования коронавируса.

«Некоторое время назад образцы коронавируса были завезены в бактериологическую лабораторию, которая находится в Харьковской области», — пояснил корреспонденту АН автор телеграм-канала: «Штаммы предназначались для исследования. Их завезли американцы».

«Джокер ДНР» утверждает, что имеет доступ к лабораторным опытам, которые проводились в украинской бактериологической лаборатории. Никаких дополнительных подробностей не сообщил. Он лишь пояснил, что коронавирус на Украине мог появиться в результате утечки из харковской лаборатории. Это несмотря на все меры безопасности, которым там уделяется достаточно высокое внимание.

«Существует человеческий фактор», — намекнул «Джокер ДНР»: «За системами безопасности следят люди. Каждый из них — человек, который всего лишь приходит на работу».

По словам "Джокера ДНР", бактериологическая лаборатория в Харковской области была активизирована в 2014 году. Ее курируют американские спецслужбы.