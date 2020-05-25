Лукашенко ждет вторую волну COVID-19 в Белоруссии: «Мы справились с божьей помощью с этим заболеванием»

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25 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает появления второй волны новой коронавирусной инфекции в республике. По его словам, этот период придёт на осень-зиму.

«Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому», - высказал он на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

По его словам, если ситуация и дальше будет так развиваться, то «будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием». Однако Лукашенко призвал не расслабляться. Президент отметил, что наблюдается снижение заболеваемости в Витебске и Минской области, а Минск уже вышел на плато.

Ранее ко второй волне коронавирусной инфекции призвал готовиться Владимир Путин.