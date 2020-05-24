В убийстве украинского депутата появились странные детали

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24 мая 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Убийство украинского депутата Валерия Давыденко рискует стать очередным громким нераскрытым преступление. Киевские СМИ рассказали о странных деталях расследования и самого преступления.

В последнее время погибший парламентарий занимался продажей бизнеса. Накануне смерти Давыденко к нему приходил бизнес-партнер. Он же и вызвал уборщицу, которая позднее нашла депутата мертвым.

По словам близких и окружения Валерия Давыденко эта продажа бизнеса была для него самым крупным событием в жизни. Однако никаких сложностей там не было.

А тем временем, полиция отрабатывает основную версию самоубийства депутата. Он был найден мертвым накануне. На теле были обнаружены огнестрельные ранения.