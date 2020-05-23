В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады Давыденко

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23 мая 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк сказал, что, по предварительным данным, найденный в субботу мертвым в своем офисе народный депутат Давыденко покончил с собой.

Шкиряк написал об этом в соцсети "Фейсбук". На месте происшествия работает оперативная группа полиции Киева, туда прибыли глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока". Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", - написал в Facebook экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко ранее сообщил, что тело Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы было найдено в субботу в его офисе в Киеве.

Валерию Давыденко было 47 лет. Он был предпринимателем, народный депутат Украины VIII и IX созывов. С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие". Член комитета по вопросам экономического развития. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", работал в комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Гибель украинского депутата Валерия Давыденко оказалась выгодной для Олега Ляшко.