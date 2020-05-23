Убийство депутата Верховной Рады оказалось выгодным Ляшко

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23 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Олег Ляшко на собственном митинге не скриншоте youtube-видео

Гибель украинского депутата Валерия Давиденко оказалась выгодной для лидера украинской «Радикальной партии». Олег Ляшко попробует пройти в Верховную Раду по округу погибшего. Об этом сообщили украинские СМИ.

Валерий Давыденко был найден мертвым в одном из зданий в Киеве. Его тело нашла уборщица.

Следователи обнаружили на теле погибшего огнестрельные ранения. Отрабатываются все версии. Среди них и самоубийство, и убийство. А тем временем, украинские СМИ пытаются выяснить, кому было выгодна гибель депутата.

Погибший выбирался от Черниговской области. В Верховную Раду он попал по округу номер 208. Теперь это парламентское кресло освободилось. По данным украинских СМИ этим уже решил воспользоваться лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Утверждение намерений выбираться не означает причастность политика к убийству. Он мог просто, решить воспользоваться представившейся возможностью попасть в Верховную Раду. На прошедших выборах Ляшко не смог пройти пятипроцентный барьер. В политике он остался, но занял выжидательную позицию.

Ну, и собственно, официальных подтверждений намерений Ляшко пока не получено. Ни его окружение, ни сам политик эту информацию пока не комментировали.