В Киеве найден убитым депутат Верховной рады Валерий Давыденко

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23 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

пистолет, фото: pexels.com

В Киеве в субботу, 23 мая, найден мертвым депутат Верховной рады Украины Валерий Давыденко. Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сообщил, труп что Давиденко со следами насильственной смерти обнаружила уборщица в его офисе в здании по адресу: улица Большая Васильковская, 4.

Тело она нашла в туалете. Позже правоохранители обнаружили там огнестрельное оружие. 47-летний Давиденко был самовыдвиженцем, избирался в Черниговской области и являлся членом фракции «Доверие».

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что полиция и прокуратура проверяют все возможные версии произошедшей трагедии.