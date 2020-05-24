В Иране 107-летняя женщина победила COVID-19

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24 мая 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, старая женщина

В Иране от коронавируса излечилась 107-летняя женщина, проживающая в городе Шазенд. Но, хотя состояние женщины хорошее, пока ее не торопятся выписывать из стационара в связи с ее преклонным возрастом.

Врачи пока понаблюдает за ней, пока долгожительница полностью не восстановится после болезни.

Количество новых диагнозов коронавируса снова начало расти в Иране. По данным на 24 мая, в Иране зарегистрирован 133 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 104 072 человека, 7359 человек умерли.

Ранее стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире