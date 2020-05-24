В Иране 107-летняя женщина победила COVID-19

В Иране от коронавируса излечилась 107-летняя женщина, проживающая в городе Шазенд. Но, хотя состояние женщины хорошее, пока ее не торопятся выписывать из стационара в связи с ее преклонным возрастом.
Врачи пока понаблюдает за ней, пока долгожительница полностью не восстановится после болезни.
Количество новых диагнозов коронавируса снова начало расти в Иране. По данным на 24 мая, в Иране зарегистрирован 133 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 104 072 человека, 7359 человек умерли.
Ранее стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире