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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

В Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире
руки пожилой женщины, pixabay.com
Сегодня стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире. Соответствующую информацию в среду, 29 января, предоставили сотрудники администрации Аштского района страны.
 
Фотима Мирзокулова скончалась на 127-м году жизни. Уточняется, что в паспорте женщины указано, что она появилась на свет 13 марта 1893 года.
 
Известно, что долгожительница дважды была замужем и родила восьмерых детей. Кроме того, у нее появилось более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Мирзокулова жила в трех веках и трех государствах – сначала в Бухарском эмирате, затем СССР, а в конце жизни и в независимом Таджикистане.
 
Данные о кончине долгожительницы подтвердили в британском издании Daily Mail.
ЕТ

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