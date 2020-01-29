Сегодня стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире. Соответствующую информацию в среду, 29 января, предоставили сотрудники администрации Аштского района страны.

Фотима Мирзокулова скончалась на 127-м году жизни. Уточняется, что в паспорте женщины указано, что она появилась на свет 13 марта 1893 года.

Известно, что долгожительница дважды была замужем и родила восьмерых детей. Кроме того, у нее появилось более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Мирзокулова жила в трех веках и трех государствах – сначала в Бухарском эмирате, затем СССР, а в конце жизни и в независимом Таджикистане.