В Иране начинается вторая волна коронавируса

Количество новых диагнозов коронавируса снова начало расти в Иране. Таковы данные ресурса Worldometers.
Накануне иранские врачи установили 2311 новых случае заражений COVID-19. Теперь это новый среднестатистический показатель для этой страны.
Количество новых диагнозов в Иране начало расти с 1 мая. Это произошло после предыдущего снижения иранской статистики.
Самый пик пришелся на 30 марта. Тогда в Иране заразились 3186 человек. Примерно в тот период страна не выходила из мировой повестки дня наравне с Китаем.
Теперь в Китае регистрируют единичные случаи новых заражений. Вчера китайские врачи установили лишь 4 новых диагноза.
В Иране же началась новая волна коронавируса. Это происходит на фоне заявлений официального Тегерана о том, что страна справилась с пандемией на своей территории.