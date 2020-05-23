В Иране начинается вторая волна коронавируса

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23 мая 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Тегеран в эпоху коронавируса на фото Globallookpress/ Ahmad Halabisaz

Количество новых диагнозов коронавируса снова начало расти в Иране. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне иранские врачи установили 2311 новых случае заражений COVID-19. Теперь это новый среднестатистический показатель для этой страны.

Количество новых диагнозов в Иране начало расти с 1 мая. Это произошло после предыдущего снижения иранской статистики.

Самый пик пришелся на 30 марта. Тогда в Иране заразились 3186 человек. Примерно в тот период страна не выходила из мировой повестки дня наравне с Китаем.

Теперь в Китае регистрируют единичные случаи новых заражений. Вчера китайские врачи установили лишь 4 новых диагноза.

В Иране же началась новая волна коронавируса. Это происходит на фоне заявлений официального Тегерана о том, что страна справилась с пандемией на своей территории.