Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Иране за сутки зарегистрировали 2206 новых случаев заражения коронавирусом

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране за сутки зарегистрировали 2206 новых случаев заражения коронавирусом
вспышка коронавируса в Иране, Babak Jeddi/Keystone Press Agency
В Иране за сутки выявили более 2,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде, скончались 143 человека.
 
Ранее власти Ирана заявили о "второй волне" распространения коронавируса на территории страны. Подчеркивается, что общее количество зараженных достигло 27 017. Уточняется также, что выздоровели к настоящему моменту 9 625 человек.
 
Напомним, в среду, 25 марта, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что число  заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658 человек.
ЕТ

Общество

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью