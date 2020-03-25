В Иране за сутки зарегистрировали 2206 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране за сутки выявили более 2,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде, скончались 143 человека.

Ранее власти Ирана заявили о "второй волне" распространения коронавируса на территории страны. Подчеркивается, что общее количество зараженных достигло 27 017. Уточняется также, что выздоровели к настоящему моменту 9 625 человек.