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Президент Ирана заявил, что в стране почти удалось обуздать коронавирус

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Президент Ирана заявил, что в стране почти удалось обуздать коронавирус
Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: kremlin.ru

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти «практически полностью взяли под контроль распространение коронавируса».

По его словам, за последние три месяца «мы с каждым шагом улучшаем ситуацию в борьбе с этим опасным вирусом, и мы почти что в двух шагах от контроля над болезнью».

Между тем, Рухани отметил, что Иран не сталкивался бы сейчас с проблемами в сфере здравоохранения, если бы в некоторых провинциях соблюдались меры безопасности.

Ранее в Иране поделились мерами по борьбе с COVID-19.

ДВа

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