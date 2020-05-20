Президент Ирана заявил, что в стране почти удалось обуздать коронавирус

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти «практически полностью взяли под контроль распространение коронавируса».
По его словам, за последние три месяца «мы с каждым шагом улучшаем ситуацию в борьбе с этим опасным вирусом, и мы почти что в двух шагах от контроля над болезнью».
Между тем, Рухани отметил, что Иран не сталкивался бы сейчас с проблемами в сфере здравоохранения, если бы в некоторых провинциях соблюдались меры безопасности.
Ранее в Иране поделились мерами по борьбе с COVID-19.