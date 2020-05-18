В Иране поделились мерами по борьбе с COVID-19

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18 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Гигиена. Фото: pixabay.com

В Иране перешли к последнему этапу в противодействии распространению коронавируса. Сейчас в регионе занимаются локализацией COVID-19 и сдерживанием эпидемии.

По словам официального представителя правительства Али Рабии, число округов, где риски распространения инфекции малы, увеличилось до 280.

«Представленные в штабе по противодействию распространению коронавируса доклады свидетельствуют о том, что мы прошли этап организации управления над ситуацией с распространением коронавируса, как и этап установления контроля над заболеванием», - поделился он.

Известно, что в Иране с начала пандемии выявлено порядка 120 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых почти 7 тысяч – со смертельным исходом, число же выздоровевших превысило 93 тысячи человек.

Ранее сообщалось: директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в понедельник, 18 мая, рассказал о мутации COVID-19.