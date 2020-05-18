Профессор РАН рассказал о мутации COVID-19

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18 мая 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в понедельник, 18 мая, рассказал о мутации COVID-19.

Профессор РАН отметил, что коронавирус нового типа действительно мутирует, однако в настоящий момент говорить о большой разнице штаммов преждевременно. Лукашев также заметил, что разрабатываемая сейчас вакцина от COVID-19 не потеряет своей актуальности, поскольку вирус видоизменяется не так быстро.

Специалист добавил, что необходимо потратить годы на то, чтобы понять, как та или иная мутация повлияла на коронавирусную инфекцию.