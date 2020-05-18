В России за сутки скончался 91 пациент с COVID-19

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18 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

На территории Российской Федерации за минувшие сутки скончался 91 пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили сегодня в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что в общей сложности с начала эпидемии в России скончались 2 722 пациента с коронавирусом нового типа.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории РФ выявили 8 926 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 290 678. В Москве за 24 часа зарегистрировали 3 238 новых инфицированных.