Радары снова засекли в Ливии подозрительный самолет

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23 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот маршрута подозрительного самолета

В ливийском небе замечен незарегистрированный борт. Он пересек границу Ливии с Египтом и направился на аэродром города Тобрук.



Ни регистрационного номера, ни аэропорта вылета, ни места прилета экипаж не заявил. Такой самолет пересек границу Ливии и Египта в субботу около половины пятого вечера по московскому времени.

Известно лишь, что над Ливией летит самолет Golfstream G450. Судя по маршруту, он вылетел из Аммана. Это столица Иордании. С радаров самолет пропал на подлете к аэропорту ливийского города Тобрук.

МЕСТО ВЗЛЕТА ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО БОРТА

Сейчас в Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара сражается с Правительством национального согласия (ПНС) В последнии дни там резко обострилась военная ситуация.

В Ливии замешаны интересы сразу нескольких стран. Анкара поддерживает силы ПНС. На стороне Хафтара Египет, Франция и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее все эти карты раскрыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Не исключено, что иорданский борт имел военное назначение. Иначе к чему бы была такая секретность. У Иорданией прослеживается связь с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поэтому самолет мог перевозить груз в интересах этого государства.

На начале недели такой же борт уже приземлялся в Тобруке. Модель самолета была та же. Номер борта был не зарегистрирован. Экипаж точно так же не заявлял ни место вылета, ни места прилета. Но судя по получившемуся маршруту, тот самолет вылетел из столицы ОАЭ.

В понедельник самолет приземлился в Тобруке около половины шестого вечера по Москве. В этот раз посадка состоялась около пяти вечера.

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