Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

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23 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Юрий Гемпель, фото из facebook.com

Глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель выразил мнение об отказе представителей Украины участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.

Гемпель убежден, что украинские политики постоянно спекулируют на теме Крыма. По его мнению, когда возникает возможность всё обсудить, представители Украины и представители Евросоюза отказываются это делать.

«Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, «проблему» с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое. Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся», — сказал Юрий Гемпель в интервью RT.

По мнению крымского политика, Киев пытается «зарабатывать на этой теме». Еще Гемпель убежден, что «всё больше людей в Европе понимают, что всё то, что говорится о Крыме Киевом, является наглой и беспрецедентной ложью».

Постоянное представительство РФ при ООН ранее сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ранее прокомментировала отказ Украины от участия в заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа».