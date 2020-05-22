МИД: США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Власти Соединенных Штатов Америки в пятницу, 22 мая, официально уведомили Российскую Федерацию о выходе из Договора по открытому небу. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в МИД РФ.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора по открытому небу в связи с тем, что российская сторона якобы неоднократно его нарушала.
В Государственной думе РФ и в Совете Федерации прокомментировали намерение Вашингтона покинуть договор. Кроме того, сообщалось, что власти Грузии поддержали данное решение США.