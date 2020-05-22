Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

МИД: США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД: США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
МИД РФ, MFA Russia/via Globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов Америки в пятницу, 22 мая, официально уведомили Российскую Федерацию о выходе из Договора по открытому небу. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в МИД РФ.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Договора по открытому небу в связи с тем, что российская сторона якобы неоднократно его нарушала.

В Государственной думе РФ и в Совете Федерации прокомментировали намерение Вашингтона покинуть договор. Кроме того, сообщалось, что власти Грузии поддержали данное решение США.

ЕТ

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью