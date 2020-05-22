Грузия поддерживает решение США о выходе из Договора по открытому небу

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна поддерживает решение властей США выйти из Договора по открытому небу, поскольку считает, что Российская сторона неоднократно его нарушала.
Залкалиани в рамках брифинга после заседания правительства заявил, что европейская безопасность базируется на трех соглашениях – Венском документе, Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договоре по открытому небу. По словам дипломата, все три документа в настоящий момент находятся "в крайне тяжелом состоянии", исходя из того, что Россия, которая является участницей вышеуказанных договоров, "пренебрегает взятыми на себя международными обязательствами и занимается их иными интерпретациями".
Глава грузинского МИД также напомнил, что в 2012 году его страна в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с РФ по Договору об открытом небе.