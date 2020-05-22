Сенатор: выход США из Договора по открытому небу откроет выбор между «эскалацией и разрядкой»

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22 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампредседателя Комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что выход США из Договора по открытому небу даст стране возможность сделать выбор между "эскалацией и разрядкой".

Сенатор напомнил, что американцы уже не один год ведут линию по разрыву всех договоров. Он, однако, не может сказать, к чему стремится Вашингтон. Джабаров в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что если таким путем США рассчитывают получить военное превосходство над Россией и сделать так, чтобы Москва не получила какую-либо информацию в полетах по этому договору, то в современном мире это будет крайне трудно сделать – все станет явным. Особенно же серьезной будет ошибка, если Соединенные Штаты не продлят срок действия СНВ-III, поскольку в данном случае мир останется без сдерживающих факторов, а это выльется в прямую угрозу для глобальной безопасности.

По словам сенатора, внешняя политика США в настоящий момент крайне жесткая – власти страны буквально испытывают терпение всего мира. Джабаров выразил надежду на то, что рано или поздно в Белом доме "прозреют" и осознают, что необходимо двигаться в сторону разрядки.