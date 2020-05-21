На Украине заговорили о новой войне на Донбассе

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21 мая 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

окрестности донецкого аэропорта на фото из архива автора

Представители мятежных республик предупредили Киев о приведении войск в состояние повышенной боеготовности. Теперь на Украине заговорили о возможном возобновлении активных боевых действий.

Заявление прозвучало в контактной группе. Там было заявлено о провокациях Украины. Украинских переговорщиков предупредили об усилении на линии фронта .

«Мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точекиз артиллерийского огня, из минометного огня»,— такое заявление представителей Донбасса процитировали украинские СМИ: «Сейчас мы готов к более адекватным действиям, к более широкомуприменению сли, которыми мы располагаем».

О возможном обострении обстановки ранее заявил глава ЛНР. В результате обстрела с украинской стороны были повреждены коммуникации. И официальный Луганск предупредил Киев о намерениях отодвинуть границу от коммуникаций в том случае, если ВСУ не прекратят провокации.