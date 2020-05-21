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Киев отреагировал на оценку МИД РФ о президентстве Зеленского и назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела Украины

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Киев отреагировал на оценку МИД РФ о президентстве Зеленского и назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела Украины
флаг Украины, фото: pixabay.com

Украинские власти отреагировали на оценку МИД РФ о президентстве Владимира Зеленского, который был избран год назад. МИД Украины назвал оценку России попыткой "вмешательства" во внутренние дела государства, - сообщает kp.ru.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что "комментарий Департамента информации и печати МИД России является очередной попыткой РФ вмешаться во внутренние дела Украины.  В Киеве посчитали заявление Москвы о проведении на Украине русофобской политики и нагнетании напряженности в двусторонних отношениях ничем иным как "дезинформацией".
Украина также призвала российские власти перейти к "конструктивному взаимодействию" по вопросу Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации заявил, что его страна "серьезная, но бедная",  "денег не печатает". 

20 мая стало известно, что власти Болгарии в среду предъявили территориальные претензии Украине. Парламент Болгарии выразил протест против административной реформы Болградского района в Одесской области Украины.

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