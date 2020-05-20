Власти Болгарии предъявили территориальные претензии Украине

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20 мая 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Болгарии, фото из открытых источников

Власти Болгарии в среду, 20 мая предъявили территориальные претензии Украине. Болгарский парламент опасается, что под угрозой оказаласть целостность общины болгар в Одессе. Парламент Болгарии выразил протест против административной реформы Болградского района в Одесской области Украины.

«Болгарский парламент категорически не согласен с планируемыми административными изменениями», — говорится в заявлении.

Также в Софии считают, что под угрозой права болгарского меньшинства на Украине в целом, в том числе образование на болгарском языке.

По неофициальным данным, в Болгадском районе Одесской области проживает 250-300 тысяч этнических болгар.

Власти Украины планируют административную реформу, по которой пройзойдет разделение Болградского района на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.