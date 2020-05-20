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В Бразилии начали умирать тысячами от коронавируса

, 18:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии начали умирать тысячами от коронавируса
фото: pixabay.com

Статистика смертности резко выросла в Бразилии. Накануне там умерли от коронавируса больше 1000 человек. Таковы данные Worldometers.

В Бразилии зафиксирован резкий скачок смертности. От коронавируса накануне там умерил 1 130 человек. Это рекорд для Бразилии за все время пандемии.

Сейчас в Бразилии наблюдается резкий всплеск эпидемии. Эта страна в короткое время выбилась в лидеры коронавирусной статистики. Сейчас она находится на четвертом месте. Но в ближайшие дни, судя по тенденции, подвинет Испанию, которая пока занимает 3 строчку таблицы.

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