В Бразилии начали умирать тысячами от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

20 мая 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Статистика смертности резко выросла в Бразилии. Накануне там умерли от коронавируса больше 1000 человек. Таковы данные Worldometers.

В Бразилии зафиксирован резкий скачок смертности. От коронавируса накануне там умерил 1 130 человек. Это рекорд для Бразилии за все время пандемии.

Сейчас в Бразилии наблюдается резкий всплеск эпидемии. Эта страна в короткое время выбилась в лидеры коронавирусной статистики. Сейчас она находится на четвертом месте. Но в ближайшие дни, судя по тенденции, подвинет Испанию, которая пока занимает 3 строчку таблицы.