Бразилия вышла на четвертое место по коронавирусу

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18 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Великобритания спустилась на пятую строчку коронавирусного рейтинга. Ее подвинула Бразилия. В этой стране COVID-19 стремительно набирает обороты. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста в Бразилии насчитывалось уже 244 052 зараженных коронавирусом. По этому показателю страна уступает только Испании, России и Соединенным Штатам Америки.

Накануне в списке только что упомянутых лидеров была Великобритания. Но теперь она уступает Бразилии. Британские медики диагностировали 243 695 случаев заболевания COVID-19.

В коронавирусные лидеры Бразилия ворвалась несколько дней назад. Эпидемия коронавируса там начала набирать стремительные обороты. Пандемия бушует во всем мире. Сейчас общее количество заразившихся уже приближается к пяти миллионам.